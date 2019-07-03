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أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 58% بالربع الأول من 2019

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أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 58% بالربع الأول من 2019 أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 58% بالربع الأول من 2019

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح الشركة الوطنية للبناء والتسويق 57.8 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 3.08 مليون ريال، مقابل 7.3 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى بيع حصة الشركة في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية.

وتراجعت أرباح الشركة بنحو 10 بالمائة خلال عام 2019، إلى 24.12 مليون ريال، مقابل 26.79 مليون ريال للعام السابق.

وتم إدراج الشركة في السوق الموازي "نمو" بتاريخ 29 أبريل 2018.

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