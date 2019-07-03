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ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

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ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات تراجعها.

وتوصلت أمس منظمة أوبك والحلفاء إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية بدءً من الشهر الجاري، وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها اُتخذ في ضوء حالات عدم اليقين الكبيرة والتداعيات المحتملة على سوق النفط العالمي.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسلين سبتمبر/آيلول بنحو 0.6 بالمائة إلى 62.76 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6 بالمائة عند 56.57 دولار للبرميل.

وكان الخام سجل أمس تراجع كبير عند التسوية، حيث هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 4.8 بالمائة.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس هبوط مخزونات النفط في الأسبوع الماضي بمقدار 5 ملايين برميل، وهو مستوى أعلى من التوقعات بـ3 ملايين برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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