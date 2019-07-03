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المعمر لأنظمة المعلومات تورد أجهزة لـ"التعاونية" بـ68 مليون ريال

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المعمر لأنظمة المعلومات تورد أجهزة لـ"التعاونية" بـ68 مليون ريال المعمر لأنظمة المعلومات تورد أجهزة لـ"التعاونية" بـ68 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) عن حصولها على خطاب ترسية من شركة التعاونية للتأمين، لتوريد أجهزة وبرامج وصيانة وتشغيل لمدة 5 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد 68 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع العقد بتاريخ 18 يوليو / تموز الجاري.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، في مايو / أيار الماضي، عن توقيع عقد مشروع مع وزارة الخارجية، لتوريد وتركيب خوادم ووحدات تخزين والربط الشبكي لمركز البيانات.

وتم إدراج الشركة بالسوق السعودي بتاريخ 24 أبريل / نيسان 2019.

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