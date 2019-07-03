تقرير إقليمي: لا تمييز جندرياً بالتشريعات والسياسات التنموية الأردنية

جى بي سي نيوز :- خلص تقرير إقليمي أطلقه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، عن النوع الاجتماعي والتجارة في ستة بلدان عربية من بينها الأردن، إلى أن التشريعات والسياسات التنموية الأردنية لا يوجد فيها تمييز بين الجنسين.

ونشر مركز "كوثر" نتائج تقريره اليوم الثلاثاء، على هامش الندوة الإقليمية التي عقدها بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في عمان، بعنوان "النوع الاجتماعي والتجارة: إنجازات وطموحات" ، وفق بترا .

وتأتي الندوة التي تستمر يومين في سياق المشروع الإقليمي الذي ينفذه "كوثر" بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية "سيدا"، في بلدان؛ الأردن، الجزائر، مصر، لبنان، المغرب وتونس؛ بهدف تمكين المرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية على المديين المتوسط والطويل.

وتهدف الندوة، التي يشارك في أعمالها وفود عربية من الدول المشمولة بالمشروع، إلى تبادل التجارب والدروس المستفادة والممارسات الجيدة في مجال السياسات والبرامج والخدمات المقدمة التي تركز على المشاركة الاقتصادية للمرأة، والوصول إلى الأسواق، إضافة إلى تطوير إطار استراتيجي وطني وإقليمي بعنوان "مساواة النوع الاجتماعي والتجارة: رؤية للمستقبل" مع مراعاة الأولويات المتفق عليها على الصعيدين الوطني والإقليمي.