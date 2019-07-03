أخبار عاجلة

باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة -
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا -
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة -
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين -
السودانيون يرحبون بالاتفاق السياسي -
السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة -
الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من "أنصار الله" غرب صعدة -
باب الخلق | السيرة الذاتية لبرنس الفن عزت ابوعوف -
محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"أنصار الله": منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة

Google+ Print

قال المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن منظومة صاروخية يمنية جديدة دخلت الخدمة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها خلال افتتاح معرض يحمل اسم "الشهيد الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية".

© AP Photo / Hassan Ammar

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، عن سريع القول إن "بنك أهداف قواتنا يشمل أهدافا حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية الاستراتيجية لدى العدو منشآت وأنابيب النفط".

وقال "قواتنا قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة"، مضيفا "نقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة يمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي".

وتابع موجها حديثه لقوات التحالف العربي "أنتم تقاتلون شعبا حرا لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتنازل عن حريته وشعبنا قدم قوافل من الشهداء خلال معارك التحرر التاريخية".

وأضاف "لن يتردد شعبنا في تقديم المزيد والمزيد حتى يصبح اليمن كما ينبغي له أن يكون".

وتقود  تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة

الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة