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اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر )

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اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر ) اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بيع حصة الشركة الوطنية في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بيع حصة الشركة الوطنية في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية . طبيعة رأي مراجع الحسابات أمر آخر

مباشر (اقتصاد)

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