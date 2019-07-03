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إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. التصويت على صرف مبلغ (2.3) مليون ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6.التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 31/05/2019 وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 25/07/2019م

7.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25/07/2019م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم :

1.د. مريع سعد هباش ، رئيساً للجنة.

2.سالم علي القحطاني ، عضوا ً.

3.علاء عبدالله الهاشم ، عضواً.

8.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2019م والربع الاول للعام 2020م وتحديد أتعابهم.

9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة تأجير والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة والأستاذ / راشد عبدالله السويكت هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة مجموعة تأجير، وهي خدمات مستلمة و وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (61.078) واحد وستون مليون وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي .

10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية، وعقود استئجار مساحات مكتبية للمركز الرئيسي للشركة ومركز مطالبات المنطقة الغربية وفق التفصيل في عقود الإيجار، علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (3,340) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف ريال سعودي.

11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (142) مائة واثنان وأربعون ألف ريال سعودي.

12.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس / حسين بياري هما عضوان بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره ( 1.662) مليون وستمائة واثنان وستون ألف ريال سعودي.

13.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة كوادر برو، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة ذو مصلحة غير مباشرة في شركة كوادر برو، وهي عبارة عن عقد خدمات مستلمة، علماً أن التعاملات التي تمت في عام 2018م كانت بإجمالي قدره (498) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي.

14.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة جبل إدساس، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح جميل ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة جبل إدساس، وهي عبارة عمولات مدفوعة، علماً أن قيمة العقود للعام 2018 بلغت (111) مائة وأحد عشر ألف ريال سعودي.

15.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من إنعقاد الجمعية القادمة بتاريخ 25/07/2019م ولمدة (3) سنوات.

مباشر (اقتصاد)

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