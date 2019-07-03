الملك يعزي بوفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي

جى بي سي نيوز :- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث جلالة الملك برقية تعزية مماثلة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، بوفاة نجله المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، معربا جلالته عن أحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.