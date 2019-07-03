التحديث الكبير التالي لنظام ويندوز 10 لن يكون كبيرًا

أصدرت شركة مايكروسوفت التفاصيل القليلة الأولى لتحديث (Windows 10 19H2) القادم لنظام التشغيل ويندوز 10، وهو التحديث الثاني للميزات الرئيسية لنظام التشغيل لهذا العام.

ويبدو أن هذا التحديث الكبير التالي للنظام التشغيلي لن يكون كبيرًا أو كاملًا على الإطلاق، بل سيكون تحديثًا بسيطًا، حتى وفقًا لمعايير ويندوز 10.

وتقول مايكروسوفت: إن التحديث سيوفر تحسينات في الأداء وميزات المؤسسات والجودة لنظام التشغيل ويندوز 10، وإنها تستهدف حاليًا إصداره في شهر سبتمبر.

وغيرت مايكروسوفت عملية التحديث للإصدار من أجل جعلها أسرع وأقل إرباكًا للمستخدمين، وتقول الشركة: إنها ستستخدم تقنية الصيانة لتقديم التحديث الجديد كتحديث تراكمي عندما يكون جاهزًا للعامة، مما يعني أن العملية يجب أن تكون أكثر شبهًا بالتحديث الشهري المنتظم، بدلًا من التحديث الكبير كل سنتين.

ولن تكون عملية التحديث الجديدة متاحة إلا للمستخدمين الذين يستخدمون تحديث ويندوز 10 الحالي لشهر مايو 2019، بحيث سيتمكنون من الترقية بسرعة إلى الإصدار الجديد كتحديث شهري منتظم مثل التحديثات التراكمية الشهرية التي تصردها مايكروسوفت عادةً.

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وبدأت مايكروسوفت هذا الأسبوع اختبار التحديث (Windows 10 19H2) مع مُستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر، حيث يتعلق هذا التحديث الأول باختبار عملية إرسال التحديث أكثر من توفير أي ميزات جديدة.

وتقول الشركة: إن بعض مستخدمي ويندوز إنسايدر قد لا يرون أي ميزات أو تغييرات مرئية جديدة على الفور، وإنها تستخدم نظام (CFR) الذي يتيح لها الحصول على تعليقات أفضل من المستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك الكثير من الالتباس حول ما سيكون عليه تحديث (Windows 10 19H2) منذ أعلنت مايكروسوفت عنه، وذلك بسبب إصدار الشركة لنسخ تحديث (20H1) – الذي يأتي بعد (19H2) – في الوقت نفسه، مما ولد الحيرة لدى المستخدمين بشأن تحديث (19H2).