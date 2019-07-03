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عبد المهدي يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي مع الملك السعودي حول أسعار النفط

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بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن " المكالمة الهاتفية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هي للاتفاق والخروج برؤية مشتركة لمواجهة تطورات السوق النفطية، والحفاظ على الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد".

وأضاف أن "هذا أمر مهم بالنسبة للدول المصدرة والمنتجة للنفط ".

وبحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، هاتفيا، التعاون بين البلدين والتنسيق لاستقرار النفط.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، أمس الأول، أن "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بحثان في اتصال هاتفي تعاون البلدين والتنسيق لاستقرار أسعار النفط".

وجاء في البيان "بحث رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي"تطوير العلاقات بين البلدين، وجرى البحث أساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر "أوبك" لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا، لتنظيم أوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، إذ أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ما تم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".

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