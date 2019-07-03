تونس... إرهابي يفجر نفسه بعد محاصرته من الأمن

تونس- سبوتنيك. ويتعلق الأمر بالإرهابي أيمن السميري الذي أصدرت الوزارة، أمس الاثنين، بلاغا دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عليه عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، لتورطه في التفجيرين الأخيرين، الذين وقعا الخميس الماضي وسط العاصمة تونس.

© REUTERS / Ammar Awad

وسمع دويّ انفجار عنيف، على الساعة الحادية عشر ليلا، عقب قيام هذا الإرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف كان بحوزته في أثناء محاصرته من طرف الأمن.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، إن رجلا فجر نفسه في منطقة المنيهلة في تونس العاصمة بعد أن حاصرته الشرطة في وقت متأخر اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشهود، فقد وصلت الشرطة إلى منطقة المنيهلة بعد انفجار قوي في المنطقة.