الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها بالسعودية

جى بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف للمرة الثالثة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيات الحوثي وأدى الى اصابة (9) مدنيين.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان، أن استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات والمدنيين تصعيداً خطيراً يخالف القوانين والأعراف الدولية ويدينه الأردن بأشد العبارات.

وأكد على مساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكد تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم حماية أمنهم واستقرارهم، وعبّر عن صادق التعازي بالمتوفى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.