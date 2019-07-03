مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثارت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتجددت مخاوف النمو الاقتصادي مع تزايد التوترات التجارية على خلفية تهديد الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على سلع بقيمة 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي بسبب دعم صناعة الطائرات.

وتسببت مخاوف تباطؤ النمو في خسائر قوية لأسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، لكنها دفعت المعدن الأصفر للارتفاع بشكل ملحوظ.

مكاسب الذهب وخسائر النفط

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 18 دولاراً عند التسوية مع هبوط العملة وعوائد السندات الأمريكية وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

في حين تهاوت أسعار النفط بنحو 5 بالمائة لتسجل أدنى مستوى في أسبوعين مع مخاوف تباطؤ الطلب ورغم اتفاق خفض الإنتاج.

وتوصلت أوبك وحلفاؤها لاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر.

أما سعر خام الحديد فقد قفز بنحو 5 بالمائة خلال التعاملات ليصل إلى 126 دولاراً للطن وهو أعلى مستوى في 5 سنوات.

مؤشرات الأسهم العالمية

تمكنت الأسهم الأمريكية من التحول للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم، ليعاود "ستاندرآند بورز" الصعود لمستوى قياسي جديد.

فيما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر بدعم قطاع المرافق العامة ومع التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما صعدت الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات مع مكاسب قطاع التكنولوجيا وانخفاض الين.

وفي البيانات الاقتصادية، تراجعت أسعار المنتجين بمنطقة اليورو بعكس التوقعات خلال مايو/ أيار الماضي، كما انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة في 4 أشهر، فيما سجل نشاط البناء البريطاني أسوأ قراءة منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي سياق منفصل، رشح الاتحاد الأوروبي كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي بديلا لماريو دراجي في رئاسة البنك المركزي الأوروبي.