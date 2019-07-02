معدل تسليم سيارات "تسلا" يرتفع لمستوى قياسي بالربع الثاني

مباشر: ارتفع معدل تسليم السيارات لشركة "تسلا" في الربع الثاني من العام الجاري لأعلى مستوى على الإطلاق وبأكثر من التقديرات.

وكشفت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع تصنيع السيارات الكهربية في بيان، اليوم الثلاثاء أن معدلات التسليم سجلت 95.200 ألف سيارة في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي بارتفاع217 بالمائة عن الربع المقارن من العام الماضي ونحو 51 بالمائة عن الربع الأول من 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدلات التسليم في "تسلا" ستسجل مستوى 91 ألف سيارة في الربع الثاني من 2019.

وذكرت الشركة أن معدل التسليم بلغ 77.55 ألف سيارة من موديل 3 و17.65 ألف سيارة من موديل "إكس" و"إس".

وتتوقع الشركة أن تقوم بتسليم 360 ألف سيارة إلى 400 ألف خلال العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنها أنتجت في الربع الثاني من العام الجاري 87.048 ألف سيارة.

وأضافت تسلا أنها أنتجت 72.35 ألف سيارة موديل 3، و14.51 ألف سيارة موديل "إكس" و"إس".

وعند نهاية الجلسة، تراجع سهم "تسلا" بنحو 1.1 بالمائة إلى 224.55 دولار لكنه ارتفع بأكثر من 7 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.