الفالح: نقترب من المستوى الطبيعي من المخزون النفطي

الرياض - مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أنه مع ارتفاع الطلب خلال الـ9 أشهر القادمة، والتزام الدول المنتجة للنفط دخل وخارج منظمة "أوبك"، نحن نقترب من المستوى الطبيعي من المخزون النفطي.

وصرح خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، أن المستهدف للمخزون النفطي يتمثل في خيار أول هو الفترة من 2010 وحتى 2014، أو معدل إنتاج أخر 5 سنوات كخيار ثاني، على رغم من كونه "غير مناسب"، وفقاً للقاء مسجل مع قناة "العربية".

وتابع، سنقوم بدراسة خيارات وسط بين الاثنين، ولكن في كل الأحوال سنحاول التأكد من توازن السوق بمؤشرات مناسبة.

والجدير بالذكر، أن منظمة "أوبك" وافقت على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية بدءً من الشهر الجاري.

وقالت المنظمة، إن المؤتمر وافق على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في الاجتماع 175 لمؤتمر أوبك لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر من 1 يوليو/تموز الجاري وإلى 31 مارس/آذار 2020.

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الفالح: تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر يعيد التوازن بالسوق