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محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" يعاود الصعود لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق

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محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" يعاود الصعود لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" يعاود الصعود لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليعاود"ستاندرد آند بورز" الصعود لمستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي.

وتمكنت الأسهم الأمريكية من الارتفاع في آخر ساعة من التعاملات بعد التراجع خلال الجلسة مع تهديد واشنطن بفرض تعريفات إضافية على سلع بقيمة 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده للمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن دعم صناعة الطائرات.

ومن ناحية أخرى، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد أن المحادثات التجارية مع الصين بدأت بالفعل بعد أن اتفق الجانبان خلال لقائهما في اليابان السبت الماضي على استئناف المفاوضات، ورفع الحظر المطبق على شركة "هواوي".

كما صرح مستشار ترامب "بيتر نافارو" أن الصفقة التجارية مع الصين تحتاج لوقت، مشيراً أن الأمر معقد وفي حاجة لاتمامه بشكل صحيح.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى 26786.6 نقطة.

كما زاد "ستادرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 2973.01 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق،  وارتفع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 8109.9 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتشة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 96.750. 

مباشر (اقتصاد)

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