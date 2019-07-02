خام الحديد يقفز لـ126 دولاراً للطن عند أعلى مستوى بـ5أعوام

مباشر: ارتفع سعر خام الحديد بنحو 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى في 5 سنوات مدفوع بارتفاع الطلب وانخفاض المعروض.

ووفقاً لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس" ارتفع سعر خام الحديد بنحو 5 بالمائة ليصل إلى مستوى إلى 126 دولارًا للطن هو الأعلى في 5 أعوام.

ومنذ بداية العام الجاري ارتفعت مكاسب خام الحديد إلى أكثر من 70 بالمائة.

وتلقى الخام الدعم جراء مع ارتفاع الطلب في الصين بعد التخفيضات التي أمرت بها الحكومة للإنتاج في "تانغشان" في محاولة للحد من التلوث.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع انخفاض إمدادات خام الحديد من الموردين الأساسين لأستراليا والبرازيل.

وخفضت الحكومة الأسترالية توقعاتها لإنتاج خام الحديد هذا الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث توقعت أن تصل صادرات خام الحديد إلى 814 مليون طن، أي أقل من التوقعات السابقة البالغة 867 مليون طن.

وفي البرازيل، تأثر الإنتاج أيضًا بانهيار سد في "برومادينهو" بولاية ميناس جيرايس في يناير/ كانون الثاني الماضي.