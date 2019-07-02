محدث.. النفط يتراجع 5% عند التسوية مع مخاوف تباطؤ الطلب

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي ورغم اتفاق خفض الإنتاج.

وجاء هبوط النفط مع عودة المخاوف التجارية بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض تعريفات إضافية على سلع أوروبية بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى بيانات النشاط الصناعي الضعيفة.

ويأتي ذلك، على الرغم من موافقة منظمة أوبك على تمديد خفض الإنتاج لفترة 9 أشهر، حيث تمكن أعضاء المنظمة من التغلب على الخلافات في محاولة لدعم الأسعار.

وأعلنت روسيا اليوم موافقتها على دعم قرار منظمة أوبك وتمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر.

وكانت منظمة أوبك بالتعاون مع روسيا بدأت في يناير/كانون الثاني خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك لمدة 6 أشهر.

وعند تسوية التعاملات، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 4.8 بالمائة عند 56.25 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 19 يونيو/ حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 6:47 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 4.1 بالمائة ليصل إلى 62.39 دولار للبرميل.