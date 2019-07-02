مستشار ترامب: "داو جونز" قد يتجاوز 30 ألف نقطة

مباشر: قال المستشار التجاري للبيت الأبيض إن مؤشر "داو جونز" قد يتجاوز مستوى 30 ألف نقطة في حالة خفض معدلات الفائدة وتمرير الكونجرس للصفقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأغلق المؤشر الصناعي جلسة الأمس عند مستوى 26717 نقطة أي أقل بنحو 1 بالمائة عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف "بيتر نافارو" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن خفض الفائدة والموافقة على الصفقة التجارية سيدفعان الأسواق للارتفاع القوي.

وانتقد "نافارو" زيادة الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة أربع مرات في العام الماضي، قائلاً: "نأمل أن يقوم الفيدرالي بالقيام بالشيء الصحيح وخفض الفائدة ويعيدنا إلى المسار الصحيح".

وتضع الأسواق احتمالات 76.5 بالمائة لخفض معدل الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة في الشهر المقبل.

وفي سياق آخر، قال "نافارو" إن الرسوم الأمريكية على السلع الصينية لا تضر النمو الاقتصادي.

واتفقت الولايات المتحدة والصين في عطلة الأسبوع الماضي على وقف زيادة التعريفات الأمريكية وعودة المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاد في العالم.