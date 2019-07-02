وكالة: أول سندات للسعودية باليورو تُغطي بقرابة الـ5 مرات

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حدديث أنه تم تغطية أول سندات تطرحها المملكة العربية السعودية والمقومة باليورو بنحو 5 مرات.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن الطلبات على السندات السعودية المقومة باليورو تجاوزت 14.5 مليار يورو، بمعدل تغطية 4.8 مرات.

والجدير بالذكر، أن السعودية طرحت سندات لجمع 3 مليارات يورو من سندات دولية مقسمة على شريحتين.

وأفادت "رويترز"، أنه وفقاً لوثيقة أصدرها أحد البنوك المنسقة للصفقة، أن السندات مقسمة إلى شريحة بقيمة مليار يورو لآجل 8 سنوات، وشريحة بـ2 مليار يورو لآجل 20 عاماً.

ونوهت الوكالة، إلى أن التوجيهات الأولية للسعر ستكون بنحو 115 نقطة أساس على متوسط الشريحة التي تمتد لـ8 سنوات، و170 نقطة أساس على شريحة الـ20 عاماً.

ويقوم كل من جوادن ساكس وسوسيتيه جنرال بالترتيب للصفقة والتي من المتوقع أن تنتهي اليوم.

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