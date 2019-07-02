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محدث..الذهب يصعد 18 دولاراً عند التسوية مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي

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محدث..الذهب يصعد 18 دولاراً عند التسوية مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي محدث..الذهب يصعد 18 دولاراً عند التسوية مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي

مباشر: رفعت الذهب مكاسبها لأكثر من  18دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومع هبوط الدولار وعوائد السندات.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من هبوط قوي لعوائد السندات الحكومية مع تزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وهددت واشنطن بتعريفات جمركية على سلع بقيمة 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أعلنت فيه بروكسل استعدادها للمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن دعم الطائرات.

وكشفت بيانات اقتصادية  بالأمس انكماش النشاط الصناعي العالمي لأدنى مستوى في 6 سنوات ونصف.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 1.4 بالمائة أو يعادل 18.70 دولًار ليصل إلى مستوى 1408 دولار للأوقية.

وكان الذهب سجل أمس أكبر هبوط يومي في عام وذلك بمقدار 25 دولاراً، بعد التطورات التجارية الإيجابية.

وبحلول الساعة 5:50مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة أو ما يوازي 21.2 دولار عند 1405.4 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.651

مباشر (اقتصاد)

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