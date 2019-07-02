موديز: بريطانيا قد تشهد ركود اقتصادي حال البريكست بدون صفقة

مباشر: حذرت وكالة موديز من الأثر الاقتصادي لسيناريو البريكست بدون صفقة، معتبرة أن المملكة المتحدة قد تدخل مرحلة ركود اقتصادي.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في التحليل السنوي للمملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن تصنيف المملكة المتحدة "إيه إيه 2" قد يكون تحت الضغوط الهبوطية في حال كان الأثر الاقتصادي للبريكست أكثر حدة من المتوقع حالياً مثل سيناريو عملية الخروج بدون صفقة.

وكانت موديز قالت في وقت سابق إن المملكة المتحدة قد تخاطر بالدخول في ركود اقتصادي مع البريكست بدون اتفاق.

وأوضحت موديز أن مثل هذه النتيجة ستكون مضرة للغاية لترتيبات التجارة الحالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كما أن سيكون لها تأثير سلبي مادي على اقتصاد المملكة المتحدة وعلى اقتصادات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب موديز، فإن البريكست بدون صفقة بات السيناريو الأكثر ترجيحاً بسبب ضعف أداء حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية إضالة لاستقالة تريزا ماي.

وذكرت الوكالة أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إضعاف الجنيه الإسترليني، وإثارة التضخم والضغط على الأجور الحقيقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام التالية للبريكست ما يغشط على إنفاق المستهلكين.

وأشارت موديز إلى أن نتيجة البريكست بدون صفقة قد تضع قيوداً إضافية على قوة المؤسسات البريطانية.

وفي الوقت نفسه، حذرت الوكالة من الموقف المالي للمملكة المتحدة في حالة الخروج باتفاق أو بدون صفقة، مشيرة إلى أن الحكومة تواجه ضغوط كبيرة للغاية.

وأضافت أن السياسة المالية التوسعية الأخيرة قد تركت المملكة المتحدة مع مساحة صغيرة في حال سيناريو مغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تنفذ بريطانيا البريكست في أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء تم التوصل لاتفاق من عدمه وسط ترقب اختيار رئيس الوزراء الجديد بنهاية هذا الشهر خلفاً لـ"تريزا ماي".