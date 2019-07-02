محدث.. الاتحاد الأوروبي يرشح لاجارد رسمياً لرئاسة البنك المركزي

مباشر: رشح مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

ومن المقرر أن يقوم البرلمان الأوروبي بالتصويت حول اختيار بديلاً لرئيس المركزي الأوروبي الحالي ماريو دراجي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت لاجارد في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "يشرفني ترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي وفي ضوء ذلك وبالتشاور مع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت التخلي مؤقتًا عن مسؤولياتي كمدير لصندوق النقد خلال فترة الترشيح".

وجدير بالذكر أن لاجارد وزيرة المالية السابقة في فرنسا تشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، وومن المقرر أن تنتهي ولايتها في 2021.

كما رشح المجلس الأوروبي "أورسولا فون دير لين" وزير الدفاع الألماني لرئاسة المفوضية الأوروبية، فيما تم ترشيح رئيس وزراء بلجيكا "تشارلز ميشيل" لمنصب رئيس المجلس الأوروبي.