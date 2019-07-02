التراجع يخيّم على مبيعات السيارات بالسوق الأمريكي في النصف الأول

من: سالي إسماعيل

مباشر: خيّم الهبوط الملحوظ على مبيعات شركات السيارات العالمية داخل السوق الأمريكي خلال شهر يونيو/حريزان الماضي، ما دعم الأداء المخيب للآمال بالنصف الأول من العام.

وكشف بيان صادر عن شركة "نيسان"، اليوم الثلاثاء، تراجع إجمالي مبيعات المجموعة من السيارات في السوق الأمريكي إلى 123.504 ألف وحدة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي وهو أقل بنحو 14.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي عندما كانت المبيعات 145.096 ألف وحدة.

وبالنسبة لحجم مبيعات مجموعة نيسان خلال أول 6 أشهر من العام، فانخفض بنسبة 8.2 بالمائة إلى 717.036 ألف مركبة.

وأفصحت شركة "تويوتا موتور" عن تراجع 3.5 بالمائة في حجم مبيعاتها بالسوق الأمريكي خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لتهبط إلى 202.352 ألف سيارة.

وخلال النصف الأول من 2019، فإن تويوتا موتور أبلغت عن مبيعات 1.152 مليون مركبة وهو ما يمثل هبوطاً بنحو 3.1 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح بيان صادر عن شركة "جنرال موتورز" أنها قامت بتسليم 746.659 ألف سيارة خلال الثلاثة أشهر من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حريزان الماضي في السوق الأمريكي مقابل 758.376 ألف سيارة مباعة في الفترة المماثلة من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضاً 1.5 بالمائة.

وفي الستة أشهر الأولى من العام، تراجعت مبيعات "جنرال موتورز" بنسبة 4.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018 ليهبط إجمالي السيارات التي تم تسليمها إلى 1.412 مليون مركبة.

في حين أن شركة "فيات كرايلسر" سجلت أفضل أداء خلال يونيو/حريزان في نحو 14 عاماً بعدما صعدت مبيعاتها من السيارات بنحو 2 بالمائة لتصل إلى 206.083 ألف مركبة بدعم مبيعات "رام" التي شهدت زيادة شهرية 56 بالمائة.

لكن سجلت مبيعات "فيات كرايسلر" من السيارات هبوطاً قدره 2 بالمائة في الأشهر من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حريزان الماضي على أساس سنوي بعد تسليم 1.096 مليون سيارة.

ومن المقرر أن تفصح شركة فورد عن مبيعاتها داخل السوق الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي غداً الأربعاء.

يذكر أن شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" توقفتا عن الإفصاح الشهري لحجم مبيعاتهما في السوق الأمريكي ليصدرا بدلاً من ذلك بيانات ربع سنوية كل 3 أشهر.

وبحسب مسح حديث، فإن مبيعات شركات صناعة السيارات العالمية داخل السوق الأمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي قد الأسوأ أداءً منذ عام 2013.