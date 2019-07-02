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هاموند: بريطانيا ستحتاج لزيادة الإنفاق لمواجهة البريكست دون اتفاق

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هاموند: بريطانيا ستحتاج لزيادة الإنفاق لمواجهة البريكست دون اتفاق هاموند: بريطانيا ستحتاج لزيادة الإنفاق لمواجهة البريكست دون اتفاق

مباشر: أعلن وزير المالية البريطاني أنه سيكون هناك حاجة لإنفاق كافة الأموال المسموح بها بقيمة 27 مليار دولار وأكثر؛ بهدف تعويض تأثير إتمام البريكست دون اتفاق على الاقتصاد.

وقال فيلب هاموند في تصريحات اليوم الثلاثاء: "ليس لدي أي شك في أن إتمام البريكست دون اتفاق سيحتاج إلى كل تلك الأموال والمزيد للاستجابة للتأثيرات الفورية للاضطراب".

ويشير "هاموند" إلى الفارق بين التوقعات الحكومية لعجز الموازنة العامة للبلاد وبين توقعاته الشخصية للعجز والتي تتجاوز التقديرات الرسمية.

وأضاف هاموند: "وذلك سيعني أنه لا يوجد أموال متاحة للتخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق على المدى الطويل".

وأكد هاموند على أن الأبحاث الحكومية قدرت إتمام البريكست دون اتفاق بأنه قد يستنزف 90 مليار إسترليني من الأموال العامة، الأمر الذي سيحتاج أيضًا إلى أخذه في الاعتبار في أي قرارات طارئة تتعلق بالميزانية.

وشدد هاموند الذي من المحتمل أن يتم استبداله عند تعيين رئيس وزراء جديد، أن رئيس الوزراء المقبل عليه أن يقرر ما إذا كان سيلتزم بالخطة المتعلقة بمراجعة احتياجات الإنفاق العام للسنوات الثلاثة المقبلة أو تقصير المدة.

مباشر (اقتصاد)

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