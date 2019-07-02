أوبك وحلفاؤها يوافقون على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9أشهر

من: سالي إسماعيل

مباشر: اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها على تمديد إضافي لاتفاقية خفض مستويات الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر.

وقالت منظمة أوبك في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إنها قررت مع حلفائها تمديد اتفاقية خفض مستويات إنتاج النفط لمدة 9 أشهر قادمة من 1 يوليو/تموز الجاري وحتى 31 مارس/آذار 2020.

وجاء قرار الاجتماع السادس لأوبك في ضوء حالات عدم اليقين الكبيرة والتداعيات المحتملة على سوق النفط العالمي، وفقاً للبيان.

ويأتي الاجتماع الذي دام لنحو يومين في العاصمة النمساوية "فيينا" في إطار إعلان التعاون الذي تم التوصل له في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 بين الدول الأعضاء في أوبك ودول من خارجها.

وأكد البيان على استمرار التزام الدول المنتجة المشاركة في "إعلان التعاون" في دعم استقرار السوق والمصالح المشتركة للدول وتوفير الإمدادات الفعالة والاقتصادية للمستهلكين وعودة الثقة والاستثمار في صناعة النفط.

وتركزت مشاورات الاجتماع على تطورات سوق النفط الأخيرة مع مطالبة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة رصد التنفيذ العادل للقرار في ضوء توازن العرض والطلب وأوجه عدم اليقين السائدة.

ومن المقرر عقد اجتماع أوبك ومنتجي الخام من خارجها القادم في فيينا يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأكد الاجتماع دعم والتزام كافة الدول المشاركة في إعلان التعاون بالاستمرار في النجاح المحقق حتى الآن.