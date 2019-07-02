تقرير: توقعات إيجابية لشركات الأسمنت السعودية بدعم المشاريع الكبرى

الرياض- مباشر: قالت شركة الجزيرة كابيتال، إن التوقعات طويلة الأجل لقطاع الأسمنت السعودي إيجابية، بسبب المشاريع الكبيرة وارتفاع الإنفاق الرأسمالي للحكومة.

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن الشركات في المناطق الغربية والشمالية الغربية ستستفيد بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمشاريع الكبرى.

وتوقعت الجزيرة كابيتال زيادة المبيعات الإجمالية للأسمنت والكلنكر بنسبة 9 -13 بالمائة خلال 2019، بدعم من ارتفاع الصادرات.

فيما توقعت الجزيرة كابيتال انخفاض مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 5 -10 بالمائة في 2019، ونمو المبيعات المحلية اعتبارا من 2020 بدعم من المشاريع الكبرى.

وتوقعت ارتفاع إجمالي الصادرات ليتجاوز 8 ملايين طن في 2019 مقابل 4.2 مليون طن في 2018.

ورفعت شركة الأبحاث ترقيتها لأسمنت الجنوبية إلى زيادة الوزن بينما خفضت أسمنت السعودية إلى نقص الوزن.

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