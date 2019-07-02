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أمازون تعتزم تدشين 1800 وظيفة في فرنسا هذا العام

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أمازون تعتزم تدشين 1800 وظيفة في فرنسا هذا العام أمازون تعتزم تدشين 1800 وظيفة في فرنسا هذا العام

مباشر: أعلنت شركة أمازون أنها ستقوم باستحداث 1800 وظيفة دائمة في فرنسا خلال العام الحالي.

وقالت الشركة الأمريكية العاملة في قطاع تجارة التجزئة عبر الإنترنت في بيان نقلته وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن من شأن هذه الزيادة أن تجعل الرقم الإجمالي لموظفي أمازون في فرنسا يصل إلى 9300 شخصاً بحلول نهاية عام 2019.

وتعتبر فرنسا هي السوق الأوروبي الأكبر لأمازون بعد بريطانيا وألمانيا.

وتأتي هذه الخطوة من عملاق التجارة الإلكترونية على خلاف خطوات شركة "كونفوراما" الوحدة الفرنسية لشركة مبيعات التجزئة "ستينهوف" والتي تعتزم خفض حوالي 1900 وظيفة في فرنسا.

وقامت الشركة الأمريكية باستثمار  أكثر من ملياري يورو (2.26 مليار دولار) في السوق الفرنسي منذ عام 2010، وفقاً للبيان.

وكانت أمازون تتوسع بشكل مطرد في فرنسا، حيث تمتلك 20 موقعاً بما في ذلك 6 مراكز لوجيستية، كما تمتلك حصة قدرها 17.3 بالمائة من سوق التجارة الإلكترونية في باريس.

مباشر (اقتصاد)

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