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قرارات "الوزراء السعودي" وطرح "أرامكو" أبرز الأحداث ليوم الثلاثاء

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قرارات "الوزراء السعودي" وطرح "أرامكو" أبرز الأحداث ليوم الثلاثاء قرارات "الوزراء السعودي" وطرح "أرامكو" أبرز الأحداث ليوم الثلاثاء

الرياض- مباشر: تصدرت قرارات مجلس الوزراء السعودي أبرز الأحداث على المستوى الاقتصادي بالمملكة العربية اليوم الثلاثاء، إلى جانب إعلان شركة أرامكو السعودية إستئناف استعداداتها لطرح عام أولي وذلك بعد شهور من تعليق الإدراج المخطط له.

 ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية وقرارات سوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

على مستوى سوق الأسهم، تسلمت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)  يفيد بعدم الممانعة من زيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال سعودي، كما أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن موعد توزيع الأرباح على مساهمي الشركة للعام المالي 2018م.

وأعلنت شركة مسقط المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاعر ريت للنصف الأول من عام 2019م، كما كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع بعد ارتفاعات استمرت 5 جلسات على التوالي؛ وسط تباين بأداء القطاعات، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأخضر للجلسة الرابعة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة أرامكو السعودية ستستأنف استعداداتها لطرح عام أولي وذلك بعد شهور من تعليق الإدراج المخطط له.

ولفتت الوكالة إلى أن أرامكو أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع بنوك استثمار لبحث أدوارهم المحتملة في الطرح الأولي.

وقال وزير الطاقة السعودي، إن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو سيجري في 2020-2021، بالتوازي مع إتمام الإندماج مع شركة "سابك".

وأضاف خالد الفالح، وفقا لرويترز: "نحن مستعدون لبدء العمل في طرح أرامكو".

ووافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، من بين 15 قرار آخر أصدرهم المجلس.

وتوقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية- تداول، أن تتراوح التدفقات المالية لسوق الأسهم السعودية خلال العام 2019 بين 40 و50 مليار دولار أمريكي نتيجةً للانضمام إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة والزيادة المستمرة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين.

وقال  خالد الحصان في كلمته بالتقرير السنوي لـ"تداول" إن النصف الثاني من عام 2019م سيشهد تطوراً جوهرياً تمثل في إعلان "تداول" تدشين سوق المشتقات المالية وذلك بإطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" كخطوة أولية يتبعها إطلاق منتجات إضافية أخرى في سوق المشتقات المالية.

وقالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن إدارة السوق تعمل في الوقت الراهن على التحول إلى مركز إقليمي لعمليات الإدراج تمهيداً للانطلاقة الكبرى نحو العالمية. 

وأقرت وزارة العمل السعودية مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب قرار وزاري سابق، للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.

وقال برنامج الإسكان التنموي إن عدد الوحدات المُسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019 بلغ نحو 192 وحدة سكنية.

مباشر (اقتصاد)

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