"تداول": 18 شركة تمتلك جزءاً من أسهمها بنهاية الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: كشفت السوق المالية السعودية (تداول)، أن 18 شركة مدرجة تمتلك جزءاً من أسهمها، بنهاية الربع الثاني من 2019.

ووفقاً لبيانات "تداول"، جاء البنك السعودي للاستثمار، في الصدارة، بعد امتلاكه 9.9 بالمائة من أسهمه المصدرة، بما يعادل نحو 75 مليون سهم.

وجاءت شركة دله الصحية بالمركز الثاني، في نسبة الأسهم المملوكة من إجمالي الأسهم، وتمتلك الشركة 4.98 بالمائة من أسهمها المصدرة، بعدد أسهم بلغ 3.74 مليون سهم.

وكان المركز الثالث للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، التي تمتلك نحو مليوني سهم من أسهمها، تصل نسبتها إلى نحو 4 بالمائة، من إجمالي الأسهم المصدرة.

وقررت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق، تكليف شركة السوق المالية السعودية (تداول)، بنشر تقرير ربع سنوي يوضح ما تمتلكه الشركات المدرجة في أسهمها بنهاية كل ربع.

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