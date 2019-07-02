تركيا تعتزم بيع سندات مقومة بالدولار لأول مرة منذ مارس

مباشر: أعلنت تركيا خطط لبيع ديون في سوق السندات الدولي للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وقالت وزارة الخزانة والمالية في البلاد عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن تركيا قامت بتوظيف بنك "بي.إن.بي باربيا" و"سيتي جروب" و"إتش.إس.بي.سي" لبيع سندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وأوضح البيان أن هذه السندات سيحل موعد استحقاقها في عام 2024، لكنه لم يوضح تفاصيل أخرى.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة في العام الجاري التي تقوم فيها تركيا بإصدار سندات مقومة بعملات أخرى غير الليرة التركية.

وكانت السندات التركية المقومة بالدولار الصادرة في يناير/كانون الثاني 2019 تتداول بعائد يتجاوز 8 بالمائة بعد تقلبات الأسواق في الفترة الماضية، وهو ما يتجاوز العائد البالغ 4.97 بالمائة عند إصدارها، لكن علاوة المخاطر التي كان يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات التركية تراجعت مؤخراً ليهبط العائد عند 5.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط العملة الخضراء إلى 5.6609 ليرة.