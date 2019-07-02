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محدث.. النفط يُعمق خسائره لـ2% مع مخاوف تباطؤ الطلب

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محدث.. النفط يُعمق خسائره لـ2% مع مخاوف تباطؤ الطلب محدث.. النفط يُعمق خسائره لـ2% مع مخاوف تباطؤ الطلب

مباشر: عمقت النفط خسائرها لأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي رغم اتفاق خفض الإنتاج.

وجاء هبوط النفط  مع عودة المخاوف التجارية بالإضافة إلى  بيانات كشفت أن النشاط الصناعي العالمي هبط لأدنى مستوى في 6 سنوات ونصف خلال يونيو/حزيران الماضي مُسجلاً 49.4 نقطة.

ويأتي ذلك، على الرغم من موافقة منظمة أوبك على تمديد خفض الإنتاج لفترة 9 أشهر، حيث تمكن أعضاء المنظمة من التغلب على الخلافات في محاولة لدعم الأسعار.

وأعلنت اليوم موافقتها على دعم قرار منظمة أوبك وتمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر.

وكانت منظمة أوبك بالتعاون مع روسيا بدأت في يناير/كانون الثاني خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك لمدة 6 أشهر.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 2.1 بالمائة ليصل إلى 63.73 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.4 بالمائة عند 57.67 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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