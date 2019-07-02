مصر تُدين استهداف مطار أبها السعودي

القاهرة - مباشر: أدانت جمهورية مصر العربية هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على مطار أبها الدولي في جنوب المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيّرة، مما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية صادر، اليوم الثلاثاء، أن تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

وعبرت مصر في 12 يونيو/حزيران الماضي، عن استنكارها استهداف جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصاً من جنسيات مختلفة.

وأدانت جمهورية مصر العربية، في 24 يونيو، حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لموقف سيارات بمطار أبها السعودي باستخدام طائرة مسيرة؛ ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.

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