وزير الطاقة السعودي: طرح أرامكو في 2020-2021

الرياض- مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، إن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو سيجري في 2020-2021، بالتوازي مع إتمام الإندماج مع شركة "سابك".

وأضاف خالد الفالح، وفقا لرويترز: "نحن مستعدون لبدء العمل في طرح أرامكو".

وقال الفالح إنه من المستبعد أن تصدر أرامكو سندات هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، أن شركة "أرامكو السعودية" ستستأنف استعداداتها لطرح عام أولي وذلك بعد شهور من تعليق الإدراج المخطط له.

ولفتت الوكالة إلى أن أرامكو أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع بنوك استثمار لبحث أدوارهم المحتملة في الطرح.

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