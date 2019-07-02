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الصين تتعهد بإلغاء قيود ملكية الأجانب بالقطاع المالي في 2020

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الصين تتعهد بإلغاء قيود ملكية الأجانب بالقطاع المالي في 2020 الصين تتعهد بإلغاء قيود ملكية الأجانب بالقطاع المالي في 2020

مباشر: أعلنت الصين أنها ستلغي قيود الملكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في القطاع المالي بحلول عام 2020 بدلاً من الخطة السابقة في 2021.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيبنج، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي إن الصين ستحقق المستهدف المتعلق بإلغاء القيود في قطاعات الأوراق المالية والعقود الآجلة والتأمين على الحياة للمستثمرين الأجانب بحلول عام 2020، أي قبل عام من الموعد الأصلي في عام 2021".

وأضاف لو: "ستنفذ مزيد من الانفتاح في القطاع الصناعي بما في ذلك صناعة السيارات في الوقت الذي تخفض فيه قائمة الاستثمار السلبي التي تقيد الاستثمار الأجنبي في بعض المناطق".

كما شدد رئيس مجلس الدولة الصيني على أن ستخفض القيود في العام المقبل فيما يتعلق بوصول المستثمرين الأجانب للسوق في قطاعي المواصلات وخدمات الاتصالات.

وتطرق لو للوضع الاقتصادي العالمي قائلاً إن المخاطر الاقتصادية العالمية ترتفع إلى حد ما في حين أن نمو الاستثمار والتجارة الدولية يتباطأن والحمائية ترتفع وتزداد عوامل عدم اليقين.

وتابع: "يجب علينا التعامل بنشاط مع هذا..اتخذت بعض الدول تدابير بما في ذلك خفض الفائدة، أو أرسلت إشارات واضحة بشأن التيسير الكمي". 

مباشر (اقتصاد)

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