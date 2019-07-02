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"ستاندرد.آند.بورز" يتراجع بالمستهل من أعلى مستوى في تاريخه

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"ستاندرد.آند.بورز" يتراجع بالمستهل من أعلى مستوى في تاريخه "ستاندرد.آند.بورز" يتراجع بالمستهل من أعلى مستوى في تاريخه

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتخلى "ستاندرد آند بورز" عن المستوى القياسي مع عدم اليقين التجاري.

وما لبست المخاوف التجارية أن هدأت بين الصين والولايات المتحدة، لتعود من جديد مع تهديد واشنطن بفرض تعريفات إضافية على سلع بقيمة 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد أن المحادثات التجارية مع الصين بدأت بالفعل بعد أن اتفق الجانبان خلال لقائهما في اليابان السبت الماضي على استئناف المفاوضات، ورفع الحظر المطبق على شركة "هواوي".

وكان مؤشر "ستاندرد آند بورز" ارتفع لمستوى قياسي بجلسة الأمس على خلفية هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى 26663.3 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 2961.02 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 8078.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 96.710. 

مباشر (اقتصاد)

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