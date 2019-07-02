الاتحاد الأوروبي:مستعدون للمحادثات مع واشنطن بشأن الخلاف حول دعم الطائرات

مباشر: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه منفتح لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الخلاف حول دعم صناعة الطائرات.

وصرح المتحدث باسم رئيس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد لايزال منفتح للمناقشات مع الولايات المتحدة ولكن بشرط أن يكون ذلك بدون شروط مسبقة ويهدف نحو نتائج عاجلة، بحسب وكالة "رويترز".

وكشف مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس عن قائمة تضم سلع إضافية يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمتها 4 مليار دولار تمهيداً لتطبيق تعريفات جمركية ضدها.

ويقدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن مساعدات الاتحاد الأوروبي لـ"إيرباص" تتسبب في أضرار اقتصادية بـ11 مليار دولار تقريباً للولايات المتحدة سنوياً.

وفي الوقت نفسه شدد المسؤول الأوروبي على أن الأرقام التي أوردتها الولايات المتحدة في الوقت الذي تهدد فيه بتطبيق المزيد من التعريفات الجمركية كانت تعتمد على تقديرات داخلية أمريكية.

ومن المقرر أن يعقد مكتب الممثل التجاري الأمريكي جلسة استماع في 5 أغسطس/ آب بشأن المقترحات المتعلقة بالمنتجات الإضافية ذات قيمة 4 مليارات دولار.