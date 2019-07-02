ألمانيا تغرم فيسبوك 2.26 مليون دولار بسبب خرق قانون الشفافية

مباشر:فرضت السلطات الألمانية غرامة على شركة "فيسبوك" بنحو مليوني يورو (2.26 مليون دولار) بسبب تقديم صورة مشوهة للشكاوي بشأن لمحتوى غير القانون ما يمثل انتهاكًا لقانون البلاد بشأن شفافية الإنترنت.

وقال مكتب العدل الفيدرالي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن فيسبوك قامت بنشر معلومات غير كاملة بشأن الشكاوى التي تلقاها.

وبموجب قانون شفافية الشبكات في ألمانيا، يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي الإبلاغ عن عدد الشكاوى المتعلقة بالمحتوى غير القانوني الذي تلقته.

وأضاف البيان أن هذا يخلق صورة مشوهة لحجم المحتوى غير القانوني على المنصة وطريقة تعامل فيسبوك معها.

وفي عام 2018، قالت الشركة الأمريكية إنها تلقت 1048 شكوى تتعلق بالمحتوى غير القانوني على برنامجها خلال النصف الثاني من ذلك العام، في حين أبلغت تويتر ويوتوب عن نحو 250 ألف شكوى.