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تكليف "تربش" لتسيير إدارة البرلمان الجزائري لمدة 15 يوماً

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تكليف "تربش" لتسيير إدارة البرلمان الجزائري لمدة 15 يوماً تكليف "تربش" لتسيير إدارة البرلمان الجزائري لمدة 15 يوماً

القاهرة-مباشر: أفادت قناة "العربية" أنه تم تكليف عبدالرزاق تربش بتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوما.

وجاء ذلك بعد تقدم رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب اليوم الثلاثاء، باستقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر.

ويشغل عبد الرزاق تربش عضوية البرلمان عن جبهة التحرير الوطني، لولاية تلمسان، وجرى تعيينه في السابق نائبا لرئيس المجلس خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 14 سبتمبر 2018.

ويشار إلى أن فؤاد سبوتة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر قال إن 4 كتل برلمانية في البرلمان الجزائري وقعت أول أمس الأحد عريضة جماعية دعت فيها معاذ بوشارب إلى الاستقالة الفورية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".

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