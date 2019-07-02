"الخليجية للتأمين" تحصل على موافقة "ساما" بزيادة رأس المال

الرياض- مباشر: تسلمت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يفيد بعدم الممانعة من زيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن رأس مال الشركة سيصبح بعد الزيادة 500 مليون ريال شريطة إستيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وأوصى مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، في شهر أبريل/ نيسان الماضي بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وأشارت إلى أن أحقية الأسهم الجديدة ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي ستقر الزيادة.

كما نوهت إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تعيين مستشار مالي للطرح، وتقديم طلب زيادة رأس المال للهيئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون ريال موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

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