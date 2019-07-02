السعودية: تعديل نظام الصندوق الصناعي يُعزز قدراته التمويلية

الرياض- مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 صفر 1394هـ بالصيغة الواردة في القرار.

وقال الصندوق على صفحته بموقع التواصل- تويتر، إن التعديل سيعزز من مساهمة الصندوق في التنمية الوطنية، عبر حزمة متنوعة وموسعة من المنتجات والخدمات لتمكين القطاع الخاص.

وذكر الصندوق إن التعديل سيؤدي إلى التوسع في تمويل قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، والتوسع في تقديم منتجات وبرامج تمويلية جديدة وخدمات استشارية تلبي احتياجات القطاع الخاص.

وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إبراهيم المعجل، مؤخرا، إن التمويلات التي اعتمدها الصندوق تزيد قيمتها على 157 مليار ريال.

وأضاف المعجل في مقابلة سابقة مع "العربية" على هامش ملتقى تطوير الصناعة الوطنية، أن الصندوق يهدف للتوسع في القطاعات التي يقوم بخدمتها.

وأشار إلى أن التوسع سيشمل خدمة قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية، إن هذه التوسعات ستكون ممكنة بعد زيادة رأسمال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال.

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