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"بوبا العربية" تحدد موعد صرف الأرباح للعام 2018

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"بوبا العربية" تحدد موعد صرف الأرباح للعام 2018 "بوبا العربية" تحدد موعد صرف الأرباح للعام 2018

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن موعد توزيع الأرباح على مساهمي الشركة للعام المالي 2018م.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 14 يوليو/ تموز الجاري، عن طريق بنك الرياض.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أنه سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، التي عقدت اجتماعها يوم الأحد، 30 يونيو/ حزيران الماضي، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 1.5 ريال للسهم، عن العام 2018.

وارتفعت أرباح الشركة خلال عام 2018 بنحو 5 بالمائة إلى 525.43 مليون ريال، مقابل 500.61 مليون ريال للعام السابق.

وأنهى السهم جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 98.90 ريال، بارتفاع نسبته 1.96 بالمائة.

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