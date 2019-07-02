سوق الأسهم السعودية يتراجع بالختام بعد ارتفاع دام 5 جلسات

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع بعد ارتفاعات استمرت 5 جلسات على التوالي؛ وسط تباين بأداء القطاعات، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأخضر للجلسة الرابعة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.21 بالمائة، ليصل لمستوى 8834.26 نقطة، بعد خسارة بلغت 18.43 نقطة.

وارتفعت السيولة في السوق مقارنة بجلسة أمس بنسبة 6 بالمائة، لتصل إلى 2.63 مليار ريال، مقارنة بـ 2.48 مليار ريال بالجلسة الماضية.

كما ارتفعت كميات الأسهم المتداول عليها بنسبة 16.3 بالمائة لتصل الى 119.612 مليون سهم، مقابل 102.871 مليون سهم بتعاملات الإثنين

وتباين أداء القطاعات حيث ارتفع أداء 13 قطاعا مقابل 6 تراجعات.

وتصدّر قطاع الإعلام الارتفاعات بنسبة 5.80 بالمائة، تلاه الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.49 بالمائة، ثم قطاع الطاقة بنحو 1.07 بالمائة.

وفي المقابل، جاء قطاع البنوك والمصارف في مقدمة التراجعات بنسبة 0.70 بالمائة، كما انخفض قطاع السلع بنسبة 0.38 بالمائة.

وتصدر سهم "الأبحاث والتسويق" الارتفاعات بنسبة 6.32 بالمائة، فيما حل "الحكير" على رأس التراجعات بـ 2.71 بالمائة.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط بالسيولة بقيمة 260.442 مليون ريال، فيما سيطر "دار الأركان" على الكميات بـ 20.613 مليون سهم.

وعلى جانب مؤشر السوق الموازي- نمو أغلق باللون الأخضر للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة 0.28 بالمائة، رابحا 10.67 نقطة، رفعته لمستوى 3813.52 نقطة.

وبلغت السيولة بالموازي 4.382 مليون ريال، مقارنة بـ 3.65 مليون ريال بتعاملات الإثنين.

وبلغت التداولات بالموازي 276.247 ألف سهم، مقابل 219.48 ألف سهم بالجلسة الماضية.

وتصدر "الصمعاني" ارتفاعات الموازي بـ 9.24بالمائة، وكان "العمران" أبرز التراجعات بنحو 7.30 بالمائة.

وسيطر "بحر العرب" على التداولات بالموازي بسيولة قيمتها 1.739 مليون ريال، وبكميات 137.461 ألف سهم.

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