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نشاط البناء بالمملكة المتحدة يسجل أسوأ قراءة منذ الأزمة العالمية

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نشاط البناء بالمملكة المتحدة يسجل أسوأ قراءة منذ الأزمة العالمية نشاط البناء بالمملكة المتحدة يسجل أسوأ قراءة منذ الأزمة العالمية

مباشر: تراجع نشاط البناء في المملكة المتحدة مسجلاً أسوأ قراءة منذ الأزمة المالية العالمية وبعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، ليظل في نطاق الانكماش للمرة الرابعة في الأشهر الخمسة الأخيرة.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري مشتريات البناء بالمملكة المتحدة تراجع إلى 43.1 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي وهي أسوأ قراءة منذ أبريل/نيسان 2009 وأقل بشكل حاد من أرقام مايو/آيار السابق له والبالغة 48.6 نقطة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نشاط البناء في ثاني أكبر أوروبي سوف يرتفع إلى 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

ويعتبر نشاط البناء بالمملكة المتحدة بذلك دون الحاجز الفاصل بين التوسع والانكماش البالغ 50 نقطة للمرة الرابعة في آخر خمسة أشهر.

وبحسب البيانات، فإن نشاط الأعمال يواصل الهبوط للشهر الثاني مع تراجع الطلبيات الجديدة على خلفية تضرر ثقة العملاء من عدم اليقين.

وعلاوة على ذلك، فإن قراءة يونيو/حريزان تشير إلى الخفض الحاد في ناتج البناء بشكل عام منذ أبريل/نيسان 2009.

وبحلول الساعة 12:03 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.2631 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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