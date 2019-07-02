الإسكان التنموي: تسليم 192 وحدة سكنية بمكة بالنصف الأول من2019

الرياض- مباشر: قال برنامج الإسكان التنموي إن عدد الوحدات المُسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019 بلغ نحو 192 وحدة سكنية.

وبلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة، وفقا لبيان لوكالة الأنباء السعودية- واس، نحو 16 مشروعًا في محافظات الجموم، والخرمة، والطائف، والقنفذة، والكامل، والليث، وجدة، وخليص، ورابغ ورنية وكذلك مكة المكرمة.‬

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي،الذي يرأسه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والتي استعرضت أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة، والذي يهدف لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية‬.

وأعلنت أن عدد الشراكات مع القطاع غير الربحي بلغت 41 شراكة، شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية والإشراف الهندسي.‬

وقدّم العرض نبذة عن منصة جود الإسكان وهي إحدى برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، إذ توفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني.

وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5 بالمائة بحلول عام 2030م، كذلك رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لدعم الخيري السكني، وتنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، إضافة إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي لتحقيق الأولويات الوطنية ورفع موثوقية المساهمة من خلال توثيق حالات وطرق الدعم.‬

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