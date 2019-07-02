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إغلاق 15 منشأة غذائية ببلديات مكة المكرمة

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إغلاق 15 منشأة غذائية ببلديات مكة المكرمة إغلاق 15 منشأة غذائية ببلديات مكة المكرمة

 الرياض- مباشر: أطلقت أمانة مكة المكرمة حملةً تصحيحية مُكثّفة على المخابز الآلية ومحلات الأفران وثلاجات حفظ الأغذية، بنطاق جميع البلديات الفرعية بمكة المكرمة وبلديات المحافظات المرتبطة بالأمانة لمدة شهر كامل.

ووفقاً لبيان لوكالة الأنباء - واس، أسفرت الحملة التصحيحية التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إدارة المسالخ خلال أسبوعها الأول عن إغلاق 15 منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف (11705) كجم مواد غذائية مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 746 أداة محظورة وغير صالحة للاستخدام، وضبط 378 من المعلّبات منتهية الصلاحية.

وتأتي تلك الحملة ضمن إطار خططها لتطوير المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، استعدادًا لموسم حج هذا العام 1440 هـ للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتحسين أوضاعها.

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