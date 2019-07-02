رسالة من ولي العهد السعودي إلى إمبراطور اليابان

وشكر ابن سلمان إمبراطور اليابان، على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، ووصف ابن سلمان اليابان بـ"الدولة الصديقة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس"

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وجاء في البرقية التي بعث بها ولي العهد السعودي، "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وأشاد بن سلمان بـ"متانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم".

واستقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اكاساكا في طوكيو.

ووصل ولي العهد السعودي إلى اليابان قبل عدة أيام وترأس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة الـ20، التي استضافتها مدينة أوساكا.

واختتمت قمة مجموعة العشرين، السبت الماضي، أعمالها، بعد يومين من المحادثات المكثفة بشأن قضايا تجارية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام. وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء… لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان".

وأضاف: "وإذ نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة ولتحقيق أكبر قدر من الرخاء. ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".