أخبار عاجلة

محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السفر والترفيه -
مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتجاوز التوقعات -
سهم "تسلا" يقفز 5% بعد ارتفاع قياسي لتسليم السيارات -
المالية السعودية تعلق على إتمام الطرح الأول للسندات المقومة باليورو -
"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية -
قوانين سلطنة عمان الجديدة... تغيير في المنظومة الاقتصادية والإدارية -
المرحلة الـ 5 من حملة "انت أٌقوى من المخدرات" -
تفاصيل هروب الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -
شرطي إسرائيلي يقتل يهودي من أصل أثيوبي ويتسبب في احتجاجات واسعة -
اليوم - الرئيس السيسي يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

فرنسا تتبرأ من عسكريين يقدمون الدعم لحفتر

Google+ Print
فرنسا تتبرأ من عسكريين يقدمون الدعم لحفتر فرنسا تتبرأ من عسكريين يقدمون الدعم لحفتر

ونفت السفارة الفرنسية في ليبيا وجود عسكريين في مدينة غريان.

وأكدت السفارة في تغريدة لها عدم صحة الأنباء التي تم تداولها في هذا الشأن، وقالت إن "وجود أطقم عسكرية فرنسية في مدينة غريان" غير صحيح.

وقال آمر الحماية والحراسة بغرفة عمليات الكرامة محمد عبد ربه، إن هناك عسكريين فرنسيين يقدمون دعم لخليفة حفتر.

وكان وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، أعلن، منتصف أبريل/نيسان الماضي، مصادرة السلطات التونسية لأسلحة وذخيرة ينقلها أوربيون بينهم 13 فرنسيا على الحدود الليبية التونسية.

كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت، في 26 يونيو/حزيران الماضي، سيطرة قواتها على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي المنذر الخرطوش: "بعد دقائق فقط من الهجوم تحركت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي وصدت الهجوم [في غريان]، لكن قوة كبيرة للمليشيات المسلحة التابعة للوفاق تحركت باتجاه غريان ودخلتها".

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
قوانين سلطنة عمان الجديدة... تغيير في المنظومة الاقتصادية والإدارية

قوانين سلطنة عمان الجديدة... تغيير في المنظومة الاقتصادية والإدارية

"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية

"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية

رجال الإطفاء العراقيون يخمدون حريقا في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل

رجال الإطفاء العراقيون يخمدون حريقا في خط أنابيب نفط استراتيجي جنوبي الموصل

خبير عراقي: دمج الحشد الشعبي نتائجه كارثية على الجيش

خبير عراقي: دمج الحشد الشعبي نتائجه كارثية على الجيش