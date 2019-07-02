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الدار البيضاء: هذه هي أسباب وصول أسطول القوات البحرية الأوروبية

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الدار البيضاء: هذه هي أسباب وصول أسطول القوات البحرية الأوروبية الدار البيضاء: هذه هي أسباب وصول أسطول القوات البحرية الأوروبية

نشر موقع القوات الملكية المغربية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصول، أمس الاثنين، أسطول للقوة البحرية الأوروبية "أورومارفور" والذي سيجري مناورات بحرية من الحجم الطبيعي مع القوات البحرية المغربية.

وقال المصدر نفسه، إن هذه المناورات التي يطلق عليها "التمرين المتعدد التعاون" ستبدأ هذا الأسبوع قبالة سواحل الدار البيضاء.

وأضاف الموقع الإعلامي أن هذه الدورة الجديدة للمناورات هي جزء من التعاون العسكري بين المغرب وأوروبا، التي تعتبر شريكا رئيسيا للسلام والاستقرار في المنطقة.

تم تشكيل القوة البحرية الأوروبية عام 1995 من طرف كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. وهي مسؤولة عن المراقبة البحرية والبعثات الإنسانية وبعثات حفظ السلام ومنع الأزمات وعمليات السلام،  والتي تعد قوة قادرة على إجراء عمليات بحرية وجوية بحرية.

يذكر أن القوات البحرية المغربية، أجرت بنجاح العديد من عمليات الإنقاذ للمهاجرين في عرض البحار خلال عامي 2018 و2019.

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