15 قراراً لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

الرياض- مباشر: رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

ووفقاً لبيان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أصدر مجلس الوزراء، 15 قراراً.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وفوض مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) والدبلوماسية وللخدمة (للرعايا الألبانيين فقط)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووكالة الدولة لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في جمهورية أوكرانيا في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية رواندا، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (2) من قراره في شأن تمثيل المملكة العربية السعودية في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتكون بالنص الآتي: "يتولى مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة".

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 / 2 / 1394هـ بالصيغة الواردة في القرار، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء تعيين عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم: أحمد بن عبدالله آل الشيخ ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمهندس طارق بن عثمان القصبي ممثلاً لأصحاب العمل.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وبعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (162) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ بإضافة أعضاء النيابة العامة إلى الفئات الواردة في البند (ثانياً) من القرار، وإضافة ممثل من النيابة العامة إلى عضوية اللجنة العلمية المنصوص عليها في البند (سادساً) من القرار.

ووافق مجلس الوزراء على قيام دارة الملك عبدالعزيز باستكمال إجراءات منح (جائزة الملك عبدالعزيز لأحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة) للدورة الرابعة.

وأخيرا وافق مجلس الوزراء على تعيين نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي على وظيفة (سفير)، وترقيات إلى وظيفة (وزير مفوض)، في وزارة الخارجية.

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